Lise öğrencisini taciz eden polis serbest kaldı
Kars’ın Selim ilçesinde 13 Ekim'de 15 yaşındaki öğrenci B.B.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan polis memuru A.K. (45) serbest bırakıldı.
Lisedeki öğretmeninin hareketlerinden şüphelendiği kız öğrenci B.B., bir polis memurunu tacizle suçladı. Aile, Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.'den, kızlarını taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 13 Ekim'de tutuklandı.
Soruşturmanın tamamlanması ve delillerin toplanmasının ardından A.K. ara kararla yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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