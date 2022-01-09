Öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı

Okul bahçesinde öğretmen, müdürün gelmesini beklerken öğrencilere mini konser verdi. Müdürün geldiğini fark etmeyen öğretmeni öğrenciler de uyarmayınca, görenleri tebessüm ettiren görüntüler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 18:06
Öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
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Okul bahçesinde tören için kurulan mikrofondan öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı. Müdürün geldiğini fark etmeyen öğretmen şarkı söylemeye devam ederken, öğrenciler ise müdürün geldiğini öğretmenlerine belli etmedi.

'BANDIRA BANDIRA' SÖYLEDİ

Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen arkasından gelen okul müdürünü fark etmedi. Yonca Evcimik’in “Bandıra Bandıra” şarkısını söyleyen öğretmen arkasından gelen okul müdürünü fark etmedi.

Öğretmenin şarkıya devam ettiği anlarda müdür bir yandan gülerken bir yandan da mimikleriyle öğrencilere durumu fark ettirmemelerini söyledi. Öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaştı

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