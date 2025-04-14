Liseler yurt genelinde ayakta! Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor

Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:22

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:38

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı, “2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları 8 Nisan’da açıklandı.

Eğitimciler atamaların ‘keyfi’ yapıldığını, sürecin tamamen siyasi ve idari takdirle yürütüldüğü belirterek iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Lise öğrencilerinden ise söz konusu atamalara güçlü tepkiler gelmeye devam ediyor.

VEFA LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OTURMA EYLEMİNDE

İstanbul'un simge liselerinden İstanbul Vefa Lisesi'ndeki öğrenciler, duruma tepki göstermek için okullarda eylem yapmaya başladı.

İZMİR'DE ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, okulda görev yapan 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı ilk derse girmedi.

Öğrenciler ise oturma eylemine devam etti. Saat 11.00'de eylemi sonlandırarak ayağa kalkan gençlere dışarda bekleyen veliler alkışlarla destek verdi.

ÇOK SAYIDA LİSEDE TEPKİ VAR

Öğrencilerin emektar öğretmenleri için yaptıkları eylemler; Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Şehremeni Anadolu, İstanbul Sosyal, Kartal Anadolu, Burak Bora Anadolu, Çanakkale Fen Lisesi gibi okullarda görüldü.

Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinde öğrenciler, tayini çıkan öğretmenlerine destek için okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler, hocalarının isimlerini tek tek okuyarak alkışlarla tepki gösterdi.

Söz konusu liselerin bulunduğu illerin yanısıra Trabzon, Elazığ, Manisa’nın da aralarında olduğu birçok ilde 30’dan fazla proje okulunda yapılan yönetici ve öğretmen atamalarına karşı eğitim sendikaları ve velilerin yanı sıra öğrenciler okullarda yaptıkları eylemlerle protestolara destek verdiği bilgileri geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

istanbul'daki çok sayıda liselerdeki öğretmenin açığa alındığı ve işten atıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği "Öğretmenler açığa alınmadı. Görev süreleri dolanlar tayin edildi" açıklamasını yaptı.