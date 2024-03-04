Lojmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Denizli’de Orman işletme Şefliğine ait lojmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılamaz duruma gelen dairelerde yaşayan aileler belediye oteline yerleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:51
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Yangın, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orman İşletme Şefliğine ait lojmanları bacasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. Yangın sebebiyle 7 kişilik bir ailenin yaşadığı dairenin kullanılamaz hale gelmesi üzerine belediye oteline yerleştirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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