Rize'de korkutan orman yangını!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:18

Güncelleme: 03.03.2024 - 15:18

İlçeye bağlı Seslidere köyünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı.

Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de hortumla su tutarak yardım etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrası 5 saatte söndürülen yangında 20 dönüm alan küle döndü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.