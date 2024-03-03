Rize'de korkutan orman yangını!
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü.
İlçeye bağlı Seslidere köyünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı.
Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de hortumla su tutarak yardım etti.
Ekiplerin müdahalesi sonrası 5 saatte söndürülen yangında 20 dönüm alan küle döndü.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.
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