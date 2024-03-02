Artvin'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangın sonucunda 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 21:15
Artvin'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Abone Ol google-news

İlçeye bağlı Başoba köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hopa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.


İlgili Haberler

Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta

Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta
Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Artvin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Artvin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Artvin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Artvin Hopa'da sebze yüklü kamyonet park halindeki TIR'a çarptı

Artvin Hopa'da sebze yüklü kamyonet park halindeki TIR'a çarptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'

Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'
1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı

1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı
İmamoğlu, Koç'a ziyaretinde meydan okudu: 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'

İmamoğlu, Koç'a ziyaretinde meydan okudu: 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!

Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!
Yatırımcılar dikkat: Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2024 altın fiyatları...
Ankara’da kazanan çıkmadı! MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor

Ankara’da kazanan çıkmadı! MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor
'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'

'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…

Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…