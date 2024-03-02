Artvin'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangın sonucunda 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
İlçeye bağlı Başoba köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hopa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
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