Diyarbakır’da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:43
Diyarbakır’da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı
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Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıdkı Göral Caddesi'ndeki bir evde odun sobasından çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürürken yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Ev sakinleri tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Bir itfaiye eri ise yangın söndürme esnasında elinin pencereye takılması sonucu hafif yaralandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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