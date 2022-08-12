Son Dakika: İzmir'de orman yangını!

İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 14:06
Son Dakika: İzmir'de orman yangını!
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İzmir'in Buca ilçesi Gökdere bölgesinde orman yangını çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor. 

Ayrıntılar geliyor...


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