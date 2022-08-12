Son Dakika: İzmir'de orman yangını!
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Buca ilçesi Gökdere bölgesinde orman yangını çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
- Yolda bıçaklandı, sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı
- O kaymakam Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı
- Eşini katledip, 'paylaşım' yapan erkek tutuklandı
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Anmaya baskın: 20 gözaltı
- Çayda kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- 'Bir soygunun çirkin hikayesi burada'
- ‘Bizi eleştirenler bize oy verecek’