Son Dakika: İzmir'de orman yangını!

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:06

İzmir'in Buca ilçesi Gökdere bölgesinde orman yangını çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.



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