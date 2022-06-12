Bakan Nebati, Berat Albayrak'a yakın Sabah gazetesinin hedefinden düşmüyor

12 Haziran 2022 Pazar, 16:47

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesi, Berat Albayrak'ın yerine getirilen Nureddin Nebati’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı GES (Gelire Endeksli Senet) uygulamasını eleştirdi.

Gazetede 29 Haziran Salı günü hem Salih Tuna hem de Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun kaleme aldığı köşe yazılarında ekonomideki kötü göstergelere dikkat çekilmişti.

"DAHA MAKUL SAATTE DUYURAMAZLAR MIYDI?

Bugünde gazetenin köşe yazarı Melih Altınok "Niye gece yarısı açıklıyorsunuz?" başlıklı yazısında Nureddin Nebati’nin yurttaşın doları düşürmek için devreye sokulan son tedbirlerden Devlet İç Borçlanma Senedi (Gelire Endeksli Senet) uygulamasının ne olduğunu yurttaşın da anlamadığına dikkat çekti.

Altınok yazısına şöyle devam etti:

"Spekülasyonun bini bir para...

Nasıl olmasın ki?

Paket gece yarısı üstelik de yazılı olarak sosyal medyadan açıklandı.

Daha makul saatte, uzmanların da yer alacağı bir basın açıklaması yapılıp gazetecilerin sorularını da alarak düzenlemeyi duyuramazlar mıydı?

Televizyonlar anında girer, ertesi gün de bütün gazeteler okurlarına bu yeni enstrümanı layıkıyla duyururlardı.

"Paketin tweet'i" atıldıktan sonra gayya kuyusuna dönen Twitter'da bu kadar yalana dolana geçit verilmezdi.

Tamam, dış kaynaklı vurgun operasyonlarına geçit vermeme refleksini de anlıyorum.

Ne var ki, ekonomimiz alınan tedbirlerin ardından gece yarısı operasyonlarına karşı eskisinden daha korunaklı hale getirildi. Artık panik halini besleyen bu yönteme ihtiyaç yok.

Her şeyden önce, elinizdeki kozları böyle iddiasız restlerle açarak, iç piyasalara ve uzun vadeli yabancı yatırımcıya güven veremezsiniz.

Neyse belki piyasaların açıldığı pazartesi günü, gazeteciler olarak beklediğimiz gibi bir basın toplantısıyla kamuoyu aydınlatılır."