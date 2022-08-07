LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer isyan etti: 'Tek suçumuz Atatürkçülük'
LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, kuruma yapılan engellemelere isyan etti. Ezer, “Sağlık Bakanlığı her şeye olmaz diyor. YÖK kapı duvar. Çevre Bakanlığı yasal haklarımızı vermez. Tek suçumuz Atatürkçü olmak” dedi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, LÖSEV’e yapılan engellemelere karşı sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ezer paylaşımında, “Tek suçumuz Atatürkçü bir vakıf olmak” dedi.
Dr. Üstün Ezer, LÖSEV’in Sağlık ve Çevre Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından engellenildiğini belirtti. Ezer, “LÖSEV’e engel üzerine engel. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Sağlık Bakanlığı her şeye olmaz diyor. YÖK kapı duvar. Çevre Bakanlığı yasal haklarımızı vermez! Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Yılmayacağız, yorulmayacağız. Ama bilin ki yarın hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.
‘SİZE RAĞMEN YAŞATACAĞIZ’
Ezer, “Tek suçumuz dürüst, çalışkan Atatürkçü bir vakıf olarak lösemili çocuklarımızı yaşatmaksa size rağmen yaşatacağız. Ama bu dünyada, ama ahirette şart olsun ki tek tek kaydediyoruz ve iki elimiz yakanızda olacak, size huzur yok! Susuyorsak asaletimizdendir. Elbette mahşer günü gelecek. Engelleriyle bize çektiren, bedel ödeten, çocuklarımızı ruhsat ve yatak bulamadıkları için öldürenler hesap verecekler! Şimdi uzak kalsak da hesap günü beraberiz nasıl olsa, çok kalmadı” diye konuştu.
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