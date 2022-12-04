LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı: 5 yaralı
Konya'da bir tamirhaneye getirilen otomobilden sızan gaz nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otogaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı, 5 kişi yaralandı.
Sanayi sitesinde bulunan iş yerine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı.
Patlama nedeniyle çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A, Talha S, Bekir B, İsmail B, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Mustafa Ş, Abdullah A, Talha S. ve İsmail B, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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