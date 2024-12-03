Lüks araç otobanda şarampole uçtu: 1 yaralı!
Altıeylül ilçesinden geçen İzmir-İstanbul otobanının Ortamandıra mevkiinde yaşanan kazada, lüks araç şarampole uçtu. Yaralanan araç sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Ortamandıra Mevkii’nde öğle saatlerinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İzmir-İstanbul otobanında seyir halindeki 34 HJE 915 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan şarampole uçtu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtan yaralı kurtardıkları sürücü B.D.'yi, hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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