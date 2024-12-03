Lüks araç otobanda şarampole uçtu: 1 yaralı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:33

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:33

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Ortamandıra Mevkii’nde öğle saatlerinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir-İstanbul otobanında seyir halindeki 34 HJE 915 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan şarampole uçtu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtan yaralı kurtardıkları sürücü B.D.'yi, hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.