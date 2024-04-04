Lüks araçlarla insan kaçakçılığı yapan şüpheliler yakayı ele verdi!

Hatay’da lüks marka 2 araçla insan kaçakçılığı yapan 2 şahıs, suçüstü yakalandı. 14 Suriye uyruklu göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şüpheli de tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:55
Lüks araçlarla insan kaçakçılığı yapan şüpheliler yakayı ele verdi!
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Hatay Emniyet Müdürlüğü insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik 3 Nisan tarihinde saat 04.30 sıralarında çalışma yapıldı.

Önceden tespit edilen ve Belen’den Adana istikameti otoban girişinde durdurulan Mersin ve Çanakkale plakalı araçların içinde, yurda illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 14 Suriye uyruklu göçmen olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Lüks marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan olayın şüphelileri F.E. ve M.M. yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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