Amasya'da mercimek yüklü TIR'dan 40 kaçak göçmen çıktı
Amasya’da polis tarafından durdurulan mercimek yüklü TIR'dan Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden yurda giriş yapıp İstanbul’a doğru gitmekte olan Gürcistan plakalı 22 ton mercimek yüklü TIR, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu.
Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen TIR'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.
TIR'ın dorsesinden 1’i kadın toplam 40 Afganistan uyruklu göçmen çıktı.
TIR sürücüsü Ş.G (50) gözaltına alındı.
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