Lüks otomobille drift yapan sürücüye 9 bin 291 TL ceza!
Konya'nın Meram ilçesinde lüks aracıyla drift yapan sürücüye 9 bin 291 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya-Beyşehir kara yolu Akyokuş mevkisinde yapılan ve sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Polis, teknik incelemenin ardından, aracıyla drift yapan sürücünün A.Ç. olduğunu tespit etti. Kendisine 9 bin 291 lira ceza uygulanan A.Ç'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
Driftte kullanılan lüks otomobil ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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