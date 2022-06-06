Maltepe'de drift yapan 2 sürücüye para cezası!
İstanbul Maltepe'de drift yapan iki sürücüye toplam 19 bin 166 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine de el konuldu.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Polisi ekiplerince, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler üzerine yapılan çalışmada, Trafo Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye sokan 61 ET 875 plakalı araç sürücüsü Eray T. ve 06 PRN 47 plakalı araç sürücüsü Okan D. gözaltına alındı.
Sürücü Eray T'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125 lira, "tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" maddesinden 750 lira olmak üzere, toplam 9 bin 875 lira para cezası uygulandı.
60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER
Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan Eray T.'nin kullandığı 61 ET 875 plakalı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Sürücü Okan D. hakkında da Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125 lira, "tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" maddesinden 166 lira olmak üzere toplam 9 bin 291 lira para cezası uygulandı. Okan D'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Sürücüler Eray T. ve Okan D. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemleri yapılmak üzere Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
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