Lüks sitenin otoparkında otomobil alev aldı

Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:06

Güncelleme: 18.02.2024 - 18:06

Yangın, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem’ de Akasya Tower Residence’da meydana geldi.

Otoparkın -4’üncü katında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir kişiye ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.