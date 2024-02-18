Lüks sitenin otoparkında otomobil alev aldı
Üsküdar’da bulunan lüks rezidansın otoparkında yangın meydana geldi. 1 araç alevlere teslim olurken bir kişi ise dumandan etkilendi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem’ de Akasya Tower Residence’da meydana geldi.
Otoparkın -4’üncü katında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Dumandan etkilenen bir kişiye ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi. Yangına kısa sürede müdahale edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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