Lüks sitenin otoparkında otomobil alev aldı

Üsküdar’da bulunan lüks rezidansın otoparkında yangın meydana geldi. 1 araç alevlere teslim olurken bir kişi ise dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:06
Lüks sitenin otoparkında otomobil alev aldı
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Yangın, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem’ de Akasya Tower Residence’da meydana geldi. 

Otoparkın -4’üncü katında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Dumandan etkilenen bir kişiye ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi. Yangına kısa sürede müdahale edildi. 

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


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