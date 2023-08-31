Lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 56 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:09

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:10

Muğla'nın Bodrum açıklarında lüks bir yat içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları TCSG-26 ve KB-35 bölgeye hareket etti.

Dikkat çekmemek için lüks yatla yasadışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edildi. Durdurulan lüks yattaki 56 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili de adli işlem başlatıldı.