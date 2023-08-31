Lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 56 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lüks yat içerisinde 56 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:09
Lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 56 kaçak göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum açıklarında lüks bir yat içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları TCSG-26 ve KB-35 bölgeye hareket etti.

Dikkat çekmemek için lüks yatla yasadışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edildi. Durdurulan lüks yattaki 56 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili de adli işlem başlatıldı.


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