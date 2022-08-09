Lüleburgaz Belediyesi, Pancar Şefliği binasının ranta açılmasına karşı mücadele ediyor

09 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Lüleburgaz Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait taşınmaz ile arazisi konut alanına çevrilmek isteniyor.

Şeker Fabrikaları AŞ mülkiyetinde olan ve bir süre önce kapatılan Pancar İşletme Şefliği arazisi, belediye imar planlarında “hizmet alanı” olarak gösterilmesine karşın, 2020’de Özelleştirme İdaresi tarafından “beş katlı, ayrık konut nizam alanı” olarak gösterildi. Buna karşın Lüleburgaz Belediyesi’nin açtığı davaların hukuki süreci devam ederken, satışın gerçekleşmesi adına dosya alımının son günü olarak 10 Ağustos tarihi belirlendi.

İlçede ranta izin vermeyeceklerini belirten Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, “Hizmet alanları rant için değil halk için kullanılır. Tüm yasal sürece rağmen bu taşınmazı satın alacak kişi bu davanın muhataplarından biri olacaktır. Lüleburgaz halkı adına sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Durumu eleştiren Başkan Gerenli, Pancar İşletme Şefliği’nin bulunduğu alanın hizmet alanı olduğunu vurguladı.

HUKUKİ MÜCADELE SÜRECEK

Başkan Gerenli, “Lüleburgaz Belediyesi olarak söz konusu bölgede Lüleburgaz’a yakışır şekilde yaşlı gündüz bakımevi ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı çok güzel bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyorduk. Ancak Lüleburgaz’ın kalbindeki bu alan, hızlı bir kararla beş katlı ayrık konut nizam alanı olarak değiştirildi. Daha da kötüsü, belediye olarak bu haksız değişikliğe karşı açtığımız davaların hukuki süreci devam ederken adaletin vereceği karar beklenmeden halk alanı rant alanına dönüştürülmek isteniyor. Ancak burayı amacına uygun bir şekilde Lüleburgaz halkına kazandırmak için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

HALKIN ALANINI HALKA KAPATACAKLAR

Lüleburgaz Belediyesi’nin dava konusu taşınmaz üzerindeki imar plan düzenlemelerini yaparken belediyelerin yasalarla yükümlendiği sosyal görevlerini yerine getirme düşüncesiyle hareket ettiğini belirten Başkan Gerenli, “Yapılan imar planı değişikliğiyle bu taşınmazın bulunduğu alan vatandaşın kullanımına kapatılacaktır. Düzenleme, kamu yararı amacına uygun değildir ve kamusal fayda içermemektedir. Yapılan bu değişikliğin kent açısından da önemli sakıncaları bulunmaktadır. Hizmet alanının konut alanına dönüştürülmesiyle şehir içinde bu bölgede nüfus yoğunluğu artacak, mevcut ve yerleşik yollar yeterli gelmeyecek, trafik sorunlarına, sosyal ve teknik altyapı standartlarının düşmesine sebep olacaktır. Bu durum şehircilik ilkeleri, plancılık uygulama esasları ile planlama tekniklerine aykırıdır” diye konuştu.