Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

07 Kasım 2021 Pazar, 17:32

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uslu, “Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları kınıyoruz. Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Dernek Başkanı Hakan Uslu, “Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları kınıyoruz. Avukatlarımıza talimat vererek Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da takipçisi olacağız” dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Uslu, “İstanbul'umuzda şu anda 3 bin tane şehidimiz var. 8 bin taneye yakın gazimiz var. Sayın Hüseyin babamız gibi nice ailelerimiz var. Onlar da hakkını helal etmiyor. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayı kınıyoruz. Her zaman şunu dedik; bayrağımız namusumuz, şehidimiz onurumuzdur. Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları da kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum buradan. Bunlar cezasız kalmasınlar. Hangi partiden olursa olsun bu tarz şehitlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize bu tarz söylemlerde bulunanların hepsinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bizde avukatlarımıza talimat vererek Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da takipçisi olacağız. Bırakmayacağız peşini. Biz şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız” açıklamasında bulundu.

Şehit Yasin Dere'nin ablası Fatma Ülker, “Bu çirkin söylemden, bu gibi kötü laflardan hakkımı ben de helal etmiyorum. Bu şahsın özrünü de kabul etmiyorum. Eğer bu şahıs yatağında yatabiliyorsa bizim şehidimizin yere düşen kanı sayesindedir. Buradan devlet büyüklerimize ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu hassas konuda lütfen bizlerin yanında olmasını ve bu kişinin ceza almasını rica ediyorum” dedi.