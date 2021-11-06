Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
Kulislerde yer alan bilgiye göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın pazartesi günü Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alınacağı öne sürüldü.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, pazartesi günü Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alınacağı öne sürüldü.
İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında Akşener’i protesto eden bir vatandaş ile tartışmış, sarfettiği hakaret içerikli sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. Türkkan, gelen tepkilerin ardından, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özür dilemişti.
ANKA Haber Ajansı’nın İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre, Türkkan'ın pazartesi günü Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alınacağı öne sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Türkkan, dün o anlara ilişkin görüntülerin yayınlanması ve tepki çekmesinin ardından sosyal medya hesabından, “Milletimize arzımdır” notuyla kamuoyundan özür dilemişti. Türkkan, görüntülü açıklamasında şunları söylemişti:
"Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl’de daha önce sayın Meral Akşener’e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti.
Ben de onu, o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken, ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, 'Küfür etme' diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım: Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım.
Ben o yüzden, burada başta bütün milletimiz adına bir kadın olması hasebiyle sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum.
Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan; doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum."
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