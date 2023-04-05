Cezmi Baskın kimdir, nereli, kaç yaşında? Cezmi Baskın hangi dizi ve filmlerde oynadı? Cezmi Baskın hangi partiye katıldı?
Usta oyuncu Cezmi Baskın, 14 Mayıs seçimleri öncesinde bir parti üyesi olmaya karar verdi. Yurttaşlar, siyasete atılan Cezmi Baskın'ın kim olduğunu, nereli olduğunu, hangi dizi ve filmlerde oynadığını ve hangi partiye katıldığını merak ediyor. Peki, Cezmi Baskın kimdir, nereli, kaç yaşında? Cezmi Baskın hangi dizi ve filmlerde oynadı? Cezmi Baskın hangi partiye katıldı?
14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımı devam ediyor. Son olarak oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın'ın da TİP'e katıldığı öğrenildi. Peki, Cezmi Baskın kimdir, nereli, kaç yaşında? Cezmi Baskın hangi dizi ve filmlerde oynadı?
CEZMİ BASKIN KİMDİR?
Cezmi Baskın, 11 Mart 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cezmi Baskın, tiyatroya Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Daha sonra aynı tiyatroda stajyer oyuncu olarak çalıştı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tahsilini tamamlayan Cezmi Baskın, Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenliğini üstlendiği bir eğitim merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Grup Oyuncuları'nda çalışan Cezmi Baskın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda zorunlu şehir değiştirmeler ve askerlik süresi hariç uzun yıllar hizmet verdi.
İzmir Devlet Tiyatrosu'nda iki sezon oynadı fakat daha sonra tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu'na döndü. TRT'de dramalarda oynadı, az da olsa dublaj çalışmaları yaptı. Sinema filmleri, TV dizileri ve tiyatroyu yan yana yürütmeye çalışan Baskın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Gökkuşağı Oyuncuları'nda çok sayıda oyun yönetti ve gençlik oyunları sahneledi.
Yurt dışında gözlem ve inceleme gezileri yaptı. Oradaki Türk ve yabancılara eğitmen olarak deneyimlerini aktarmaya çalıştı. Yurt dışında Türklerin yaptığı oyunlarda oynadı. Avusturya'da Afro - Asiatische Institut'da workshop çalışmaları yapan Cezmi Baskın, kendi projelerini de Avrupa'nın çeşitli kentlerinde uyguladı ve oynadı. Robert Schneider'in Pislik isimli oyunu ile İsviçre, Avusturya ve Almanya'ya turne düzenledi.
Bugüne kadar hiçbir reklam filminde rol almayan Cezmi Baskın, ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) üyesidir.
CEZMİ BASKIN ÖZEL HAYATI
Cezmi Baskın, 2005 yılında Çisel Baskın ile evlendi. Kalabalıktan uzak, sakin ve özel ortam olarak değerlendirdiği Bozcaada'da evi olan Cezmi Baskın oyunculuktan arta kalan zamanlarda İstanbul'dan kaçıp üzüm bağlarıyla ilgilenmektedir.
CEZMİ BASKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- Nefes: Yer Eksi İki - 2023
- Yıldızlar da Kayar: Popstar - 2022
- Sesinde Aşk Var - 2019
- Bebek Geliyorum Demez - 2018
- Babam - 2017
- İlk Öpücük - 2017
- Küçük Esnaf - 2016
- Şevkat Yerimdar 2 - 2016
- Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi - 2015
- Mucize - 2014
- Sürgün İnek - 2014
- Hadi İnşallah - 2014
- Bizum Hoca - 2014
- Sadece Sen - 2014
- Hayat Sana Güzel - 2013
- Şevkat Yerimdar - 2013
- Hükümet Kadın - 2013
- Devrimden Sonra - 2011
- Vizontele, Yılmaz Erdoğan
- Vizontele Tuuba, Yılmaz Erdoğan
- Kahpe Bizans, Gani Müjde
- Eylül Fırtınası, Atıf Yılmaz
- 9, Ümit Ünal (10. ÇASOD Oyuncu Odülleri Jüri Özel Ödülü)
- Hiçbiryerde, Tayfun Pirselimoğlu
- O da Beni Seviyor, Barış Pirhasan
- Çark, Muzaffer Hiçdurmaz
- Yolun Sonundaki Karanlık, Orhan Aksoy
- Yasak Cennet, Mehmet Aydın
- Düttürü Dünya, Zeki Ökten
- Sen de Gitme Triandafilis, Tunç Başaran
- Yazılar Filmatik, Altuğ Savaşal
- Die Zeit der Rache, Toni Peske
- Kaçıklık Diploması, Tunç Başaran
- Mavi Sürgün, Erden Kıral
- El Kapıları, Erdoğan Tokatlı
- Yaz Yağmuru, Tomris Giritlioğlu
- Yaban, Nihat Durak
- Oyunlarla Yaşayanlar, Erdal Özkan
- Parçalanma, Canan Gerede
- Abdülhamit Düşerken, Ziya Öztan
- G.O.R.A, Cem Yılmaz
- Derviş, Alberto Rondalli (İtalyan Yapımı)
- İntikam Zamanı, T.Peşke (Avusturya Yapımı)
- Sükut Altındır, Tayfun Pirselimoğlu (İtalyan Yapımı - Kısa Film)
- Duruşma, Yalçın Yelence
- Kısık Ateşte 15 Dakika, Neco Çelik
- Organize İşler, Yılmaz Erdoğan
- Unutulmayanlar, Ayhan Sonyürek
- Beynelmilel, Sırrı Süreyya Önder - Muharrem Gülmez,
- Maskeli Beşler Irak, Murat Aslan
- Beyaz Melek, Mahsun Kırmızıgül
- Güneşi Gördüm, Mahsun Kırmızıgül
- Neşeli Hayat, Yılmaz Erdoğan
- Rina, Şenol Sönmez
CEZMİ BASKIN ROL ALDIĞI DİZİLER
- İkinci Bahar
- Bizimkiler (1997-2002)
- Her Şey Aşk İçin
- Ayrılsak da Beraberiz
- Cahide
- Kurtuluş
- Ateşten Günler
- Hayal Köy
- Ruhsar (1998)
- Mihriban
- Sibel (1998)
- Kumkapı Olayı-Üzgünüm
- Kantodan Tangoya
- Galata
- Aile Bağları
- Dost Eller
- Deniz Gurbetçileri
- Zalim
- Akasya Pasajı
- Emanet
- Ay Işığı Neredesin
- Tarçın Konuştu
- Çılgın Yuva
- Hasret
- Son Osmanlı
- Fırtına
- Tatlı Bela Fadime (Reis) (2007-2008)
- Akasya Durağı (Osman Aga Şentürk / İsmail / Boris) (2008-2012)
- Bizim Okul (2013)
- Her Şey Yolunda Merkez (2013)
- Şevkat Yerimdar (2013) (Film)
- Gurbette Aşk Bir Yastıkta
- Roman Havası (2014-2015)
- Arka Sokaklar (Konuk oyuncu) (2015)
- Bana Baba Dedi (2015)
- Rüzgarın Kalbi (2016)
- Nerdesin Birader (2017)
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019-2021)
- Atiye (2019-2020)
- Hanımağa'nın Gelinleri (2020) TV filmi
- Yargı (Merdan Kaya) (2021-günümüz)
CEZMİ BASKIN ÖDÜLLERİ
- 10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 "Jüri Özel Ödülü" (9 filminin diğer oyuncuları Serra Yılmaz, Ali Poyrazoğlu, Ozan Güven, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)
- 14. Altın Koza Film Festivali 2007, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü (Beynelmilel)
- 6th Pune International Film Festival 2008 (Hindistan), "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü (Beynelmilel)
- 7th Karaçi International Film Festival 2009 (Pakistan), "En İyi Başrol Oyuncusu" ödülü (Beynelmilel)
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