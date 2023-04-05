Cezmi Baskın kimdir, nereli, kaç yaşında? Cezmi Baskın hangi dizi ve filmlerde oynadı? Cezmi Baskın hangi partiye katıldı?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:03

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:03

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımı devam ediyor. Son olarak oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın'ın da TİP'e katıldığı öğrenildi. Peki, Cezmi Baskın kimdir, nereli, kaç yaşında? Cezmi Baskın hangi dizi ve filmlerde oynadı?

CEZMİ BASKIN KİMDİR?

Cezmi Baskın, 11 Mart 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cezmi Baskın, tiyatroya Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Daha sonra aynı tiyatroda stajyer oyuncu olarak çalıştı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tahsilini tamamlayan Cezmi Baskın, Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenliğini üstlendiği bir eğitim merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Grup Oyuncuları'nda çalışan Cezmi Baskın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda zorunlu şehir değiştirmeler ve askerlik süresi hariç uzun yıllar hizmet verdi.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda iki sezon oynadı fakat daha sonra tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu'na döndü. TRT'de dramalarda oynadı, az da olsa dublaj çalışmaları yaptı. Sinema filmleri, TV dizileri ve tiyatroyu yan yana yürütmeye çalışan Baskın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Gökkuşağı Oyuncuları'nda çok sayıda oyun yönetti ve gençlik oyunları sahneledi.

Yurt dışında gözlem ve inceleme gezileri yaptı. Oradaki Türk ve yabancılara eğitmen olarak deneyimlerini aktarmaya çalıştı. Yurt dışında Türklerin yaptığı oyunlarda oynadı. Avusturya'da Afro - Asiatische Institut'da workshop çalışmaları yapan Cezmi Baskın, kendi projelerini de Avrupa'nın çeşitli kentlerinde uyguladı ve oynadı. Robert Schneider'in Pislik isimli oyunu ile İsviçre, Avusturya ve Almanya'ya turne düzenledi.

Bugüne kadar hiçbir reklam filminde rol almayan Cezmi Baskın, ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) üyesidir.

CEZMİ BASKIN ÖZEL HAYATI

Cezmi Baskın, 2005 yılında Çisel Baskın ile evlendi. Kalabalıktan uzak, sakin ve özel ortam olarak değerlendirdiği Bozcaada'da evi olan Cezmi Baskın oyunculuktan arta kalan zamanlarda İstanbul'dan kaçıp üzüm bağlarıyla ilgilenmektedir.

CEZMİ BASKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Nefes: Yer Eksi İki - 2023

Yıldızlar da Kayar: Popstar - 2022

Sesinde Aşk Var - 2019

Bebek Geliyorum Demez - 2018

Babam - 2017

İlk Öpücük - 2017

Küçük Esnaf - 2016

Şevkat Yerimdar 2 - 2016

Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi - 2015

Mucize - 2014

Sürgün İnek - 2014

Hadi İnşallah - 2014

Bizum Hoca - 2014

Sadece Sen - 2014

Hayat Sana Güzel - 2013

Şevkat Yerimdar - 2013

Hükümet Kadın - 2013

Devrimden Sonra - 2011

Vizontele, Yılmaz Erdoğan

Vizontele Tuuba, Yılmaz Erdoğan

Kahpe Bizans, Gani Müjde

Eylül Fırtınası, Atıf Yılmaz

9, Ümit Ünal (10. ÇASOD Oyuncu Odülleri Jüri Özel Ödülü)

Hiçbiryerde, Tayfun Pirselimoğlu

O da Beni Seviyor, Barış Pirhasan

Çark, Muzaffer Hiçdurmaz

Yolun Sonundaki Karanlık, Orhan Aksoy

Yasak Cennet, Mehmet Aydın

Düttürü Dünya, Zeki Ökten

Sen de Gitme Triandafilis, Tunç Başaran

Yazılar Filmatik, Altuğ Savaşal

Die Zeit der Rache, Toni Peske

Kaçıklık Diploması, Tunç Başaran

Mavi Sürgün, Erden Kıral

El Kapıları, Erdoğan Tokatlı

Yaz Yağmuru, Tomris Giritlioğlu

Yaban, Nihat Durak

Oyunlarla Yaşayanlar, Erdal Özkan

Parçalanma, Canan Gerede

Abdülhamit Düşerken, Ziya Öztan

G.O.R.A, Cem Yılmaz

Derviş, Alberto Rondalli (İtalyan Yapımı)

İntikam Zamanı, T.Peşke (Avusturya Yapımı)

Sükut Altındır, Tayfun Pirselimoğlu (İtalyan Yapımı - Kısa Film)

Duruşma, Yalçın Yelence

Kısık Ateşte 15 Dakika, Neco Çelik

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan

Unutulmayanlar, Ayhan Sonyürek

Beynelmilel, Sırrı Süreyya Önder - Muharrem Gülmez,

Maskeli Beşler Irak, Murat Aslan

Beyaz Melek, Mahsun Kırmızıgül

Güneşi Gördüm, Mahsun Kırmızıgül

Neşeli Hayat, Yılmaz Erdoğan

Rina, Şenol Sönmez

CEZMİ BASKIN ROL ALDIĞI DİZİLER

İkinci Bahar

Bizimkiler (1997-2002)

Her Şey Aşk İçin

Ayrılsak da Beraberiz

Cahide

Kurtuluş

Ateşten Günler

Hayal Köy

Ruhsar (1998)

Mihriban

Sibel (1998)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm

Kantodan Tangoya

Galata

Aile Bağları

Dost Eller

Deniz Gurbetçileri

Zalim

Akasya Pasajı

Emanet

Ay Işığı Neredesin

Tarçın Konuştu

Çılgın Yuva

Hasret

Son Osmanlı

Fırtına

Tatlı Bela Fadime (Reis) (2007-2008)

Akasya Durağı (Osman Aga Şentürk / İsmail / Boris) (2008-2012)

Bizim Okul (2013)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Şevkat Yerimdar (2013) (Film)

Gurbette Aşk Bir Yastıkta

Roman Havası (2014-2015)

Arka Sokaklar (Konuk oyuncu) (2015)

Bana Baba Dedi (2015)

Rüzgarın Kalbi (2016)

Nerdesin Birader (2017)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019-2021)

Atiye (2019-2020)

Hanımağa'nın Gelinleri (2020) TV filmi

Yargı (Merdan Kaya) (2021-günümüz)

CEZMİ BASKIN ÖDÜLLERİ

10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 "Jüri Özel Ödülü" (9 filminin diğer oyuncuları Serra Yılmaz, Ali Poyrazoğlu, Ozan Güven, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)

(9 filminin diğer oyuncuları Serra Yılmaz, Ali Poyrazoğlu, Ozan Güven, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte) 14. Altın Koza Film Festivali 2007, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü (Beynelmilel)

6th Pune International Film Festival 2008 (Hindistan), "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü (Beynelmilel)

7th Karaçi International Film Festival 2009 (Pakistan), "En İyi Başrol Oyuncusu" ödülü (Beynelmilel)



