İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Bağcılar Mahmutbey Durağı Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza giderildi seferler normale döndü.
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Mahmutbey Durağı'nda yaşanan arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular inmek zorunda kaldı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Arızalanan metroda bulunan yolculardan Selçuk Erdoğan, "Metro durdu önce, sonra geri gitmeye başladı. İçinde 1 saat kadar kaldık. Sonra görevliler geldi ayarlarını yaptılar" diye konuştu.
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