İstanbul’un en yoğun aktarma noktalarından biri olan M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’ndaki Mecidiyeköy durağı, haftalardır süren teknik çalışmaların ardından hâlâ yolcuların gündemindeki yerini koruyor. Peki, M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı? M7 Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak?

M7 MECİDİYEKÖY DÜRAĞI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Mecidiyeköy Metro durağı henüz hizmete açılmadı ve açılış tarihine ilişkin resmi bir açıklama da yapılmış değil. Hat üzerinde işletme ise belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

Buna göre Mahmutbey–Nurtepe hattında kesintisiz ve normal tarifeyle seferler sürerken, Yıldız–Mecidiyeköy arasında da aynı şekilde kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Nurtepe ile Çağlayan arasında ise yaklaşık 12 dakikalık aralıklarla ring (mekik) sefer uygulaması gerçekleştiriliyor.