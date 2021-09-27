‘Maarif’ personeli ile Türkiye’deki öğretmenin maaşı arasında 9 kat fark var

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de bir öğretmen yardımlarla birlikte aylık ortalama 6 bin 587 TL ücret alırken, Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı yurtdışı personele ise aylık 6 bin 637 dolara kadar ücret ödenebiliyor. Vakfın ödediği aylık maaş, güncel dolar kuru ile 58 bin TL’yi aşıyor. Buna göre, vakfın yurtdışındaki personeli ile Türkiye’deki öğretmenin aylık maaşı arasında yaklaşık 9 kat fark var.

İnternet sitesinde, “Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olduğu ve her ülkede okulöncesinden yükseköğretime, eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulduğu” belirtilen Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı yurtdışındaki personele, Türkiye’deki ortalama öğretmen maaşından yaklaşık 9 kat fazla aylık ücret ödendiği ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, vakıfla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sorulara vakıftan gelen yanıtlara göre, 44 ülkede faliyet gösteren vakfın 361 okul müdürlüğü, bir üniversitesi, 13 eğitim merkezi ve 43 de yurdu bulunuyor. Yanıtta Türkiye’den yurtdışındaki vakfa ait okul ve yurtlarda görevlendirilmek üzere gönderilen kişi sayısı da yer aldı. Buna göre bu yıl için en fazla kişi 63 ile Pakistan Temsilciliği’nde görevlendirildi. İkinci sırada ise 54 kişi ile Afganistan Temsilciliği geliyor.

58 BİN TL’Yİ AŞTI

CHP’li Bakan, önergenin yanıtlandığı tarihte Türkiye’den yurtdışına Maarif Vakfı okul ve yurtlarında görevli olarak gönderilen kişilere yapılan aylık ödemelerin alt ve üst sınırlarını da sordu. Yanıtta, vakfın yurtdışı maaşlarının Türkiye’den yurtdışına öğretmen ve eğitim personeli gönderilmesi konusunda yetkili bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu tarafından belirlenen ücret aralığı ve faaliyette bulunulan ülkelerin içinde bulundukları ekonomik şartlar göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi. Bu çerçevede yurtdışı personele ödenen aylık ücretin alt sınırının 2 bin 887 dolar, üst sınırının ise 6 bin 637 dolar olduğu belirtildi. Vakfın yanıtı 7 Eylül tarihli. Bu tarihte dolar 8.34 seviyelerindeydi. Buna göre yurtdışı personele ödenen ücretin o tarihte TL olarak karşılığı alt sınırda yaklaşık 24 bin TL’ydi. Üst sınırda ise 55 bin 352 TL’ye ulaşılıyordu. Dün öğle saatlerinde dolar 8.88 TL seviyelerindeydi. Bu durumda vakfın yurtdışı personeline ödenen aylık ücretin üst sınırı 58 bin 472 TL’ye kadar çıkmış durumda. Oysa Türkiye’de bir öğretmenin (aile ve çocuk yardımı dahil) aylık maaşı 6 bin 587 TL. Türkiye’deki öğretmenin maaşı ile Maarif Vakfı’nın yurtdışındaki personelinin maaşı arasında büyük uçurum var.

6744 YEREL PERSONEL

Yanıtta, vakfın Eylül 2021 itibarıyla yerel kaynaktan toplam 6 bin 744 personel istihdam ettiği de belirtilerek, “çalışanların bölgelere göre işveren maliyetleri” de sıralandı.

- Yanıta göre, Avrupa bölgesinde ödenen en düşük miktar aylık ortalama bin 130 Avro, en yüksek miktar aylık ortalama bin 860 Avro.

- Güney Amerika bölgesinde ödenen en düşük miktar aylık ortalama 16 dolar, en yüksek miktar 165 dolar.

- Kuzey Amerika’da ödenen en düşük miktar aylık ortalama bin 730 dolar, en yüksek miktar aylık ortalama 4 bin 200 dolar.

- Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ödenen en düşük miktar aylık ortalama 325 dolar, en yüksek miktar aylık ortalama bin 200 dolar.

- Afrika bölgesi için en düşük miktar aylık ortalama 156 dolar, en yüksek miktar 750 dolar.

- Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki ödenen en düşük miktar aylık ortalama 350 Avro, en yüksek miktar bin 400 Avro. Asya Pasifik bölgesindeki en düşük miktar aylık ortalama 140 dolar, en yüksek miktar 665 dolar.