Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Erdoğan ve Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, açıklamasında, "Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Etiyopya Başbakanı Ahmed ise, "Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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