Maaş isyanı sendika kriziyle büyüdü... Sendika değiştiren işçiler kapı önünde!

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Şık Makas’a ait Tokat’taki CRS Kot Fabrikası’nda çalışan 1700 işçi, iki buçuk aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle 7 Ekim’de iş bıraktı.

Öz İplik-İş Sendikası’nın yetkili olduğu fabrikada üretim tamamen durdu. İşten kaçınma haklarını kullanan ve yetkili sendika Öz İplik-İş’in işverenle birlikte hareket ettiğini belirten işçilere, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) destek oldu.

Genel Başkan Mehmet Türkmen ve sendika yöneticileri Tokat’a doğru yola çıktıklarını duyurduklarında, Tokat Valiliği il genelinde gösteri ve eylemleri üç gün süreyle yasakladığını açıkladı. Fabrikanın da yaklaşık 800 işçiyi işten çıkardığı belirtildi.

İşçi sözcüsü Buse Kara Şık'ın aktardığı bilgilere göre; fabrika yönetiminin sunduğu gerekçe “küçülme” ve “Çorlu’daki fabrikanın tazminat ödemeleri” oldu. Şık, "Bize küçülme dediler ama aynı anda Mısır'da yeni yatırımlar yaptılar. Sürekli ‘yarın yatacak, haftaya yatacak’ diyerek oyaladılar. Sendika ise ikramiye sözü vermiş, ‘sözleşmede yer alacak’ demişti ama bir paket çay, bir paket unla bizi oyaladılar. Eylem zamanı geldiğinde de geri adım attılar" diye konuştu.

600'Ü AŞKIN İŞÇİ SENDİKA DEĞİŞTİRDİ!

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 600’ü aşkın işçinin Öz İplik-İş’ten istifa edip BİRTEK-SEN’e üye olduğunu, bu nedenle işten çıkarıldıklarını belirtti:

“Normalde işveren hangi işçilerin hangi sendikaya üye olduğunu ya da istifa ettiğini öğrenemez. Ancak Öz İplik-İş, kendisinden istifa eden işçilerin bilgilerini patrona iletiyor. Bu işçiler kısa süre içinde İş Kanunu’nun 22. maddesi gerekçe gösterilerek ve kod 45 ile tazminatsız şekilde işten çıkarılıyor. Bu açıkça işbirliği anlamına geliyor.”

Fabrika yönetiminin eylemlerin ardından üretimi durdurduğunu ve fabrikayı tatil ettiğini açıkladığını aktaran Türkmen, “Amaç işçilerin birliğini dağıtmak. Ancak işçiler kararlı. Birikmiş ücretler ödenene ve haksız şekilde işten çıkarılanlar geri alınana kadar bu direniş sürecek” diye konuştu.