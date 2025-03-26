Maçka'da binlerce öğrenci toplandı: 'Hiçbir partiyi desteklemiyoruz, özgürlük ve adalet istiyoruz'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:16

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:18

Getty Images İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisi Maçka Parkı'nda toplandı.

İstanbul'da birçok üniversiteden binlerce öğrenci Maçka Parkı'nda buluştu.

BBC Türkçe'ye konuşan öğrenciler muhalefetin örgütlenmesini yetersiz bulduklarını söylüyor.

Birçoğu hiçbir partiyi desteklemediklerini vurguluyor.

BBC Türkçe'ye konuşan bir öğrenci Özgür Özel'in eylemleri bitirme çağrısını umursamadıklarını söyledi.

Bu öğrenci "Biz Saraçhane'ye İmamoğlu için değil, demokrasi için gittik" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir başka öğrenci "Diğer partilerden ayrı olmak için burada toplandık. Özgürlük ve adalet istiyoruz, hiçbir partiyi desteklemiyoruz" mesajı veriyor.

Maçka Parkı'ndaki öğrenciler gözaltı veya fişlenme endişesiyle yüzlerini ve isimlerini gizlemeyi tercih ediyor.

BBC Öğrenciler Maçka Parkı'nda 17.00'da toplanmaya başladı.

Konuştuğumu bazı öğrenciler kent lokantaları ile ilgili iddialar nedeniyle bu güzergahı seçtiklerini söyledi.

Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası ilçedeki kent lokantalarının kapatıldığı öne sürülmüştü.

Kayyum yönetimi lokantaların erzak eksikliği nedeniyle kapalı olduğunu ve açılacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart günü İstanbul'da üniversite öğrencileri protesto başlatmıştı.

CHP çağrısıyla binlerce kişi o tarihten beri Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu akşam Saraçhane'de son kez toplanılacağını söylemişti.

MAÇKA'DA NASIL BİR ÖĞRENCİ KİTLESI VAR?

Soruşturmanın yedinci gününde Maçka Parkı'nda toplananlar arasında, Yıldız Teknik, Mimar Sinan, Galatasaray, Marmara, Koç, Yeditepe, Nişantaşı Üniversitesi'nden öğrenciler var.

Öğrencilerin çoğunlukta olduğu grup "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hak, Hukuk, Adalet", "Hükümet istifa" sloganları atıyor.

Marmara Üniversitesi'nden ismini vermek istemeyen bir öğrenci, "[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan] 'Kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şey kaybettirdi' demişti. Aynısını kendisi yapıyor" diyor.

BBC

Maçka'da toplanan binlerce öğrenci sıklıkla Atatürk içeren slogan atıyor.

Bazı öğrenciler kadın cinayetlerini de gündeme getiriyor.

Öğrenciler, gelecek kaygısı, ekonomik güçlükler gibi gerekçelerden şikayet ediyor.

Bir kısmı talepleri kabul edilene kadar sokakta olmayı sürdüreceklerini söylüyor.