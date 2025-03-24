'İmamoğlu' protestoları... İTÜ Maçka Kampüsü'nde güvenlik kapıları kilitledi, öğrenciler camlardan çıktı!

İTÜ Maçka Kampüsü’nde güvenlik kapıları kilitledi. Öğrenciler, camlardan çıkarak eyleme dahil olmaya çalıştı.

'İmamoğlu' protestoları... İTÜ Maçka Kampüsü'nde güvenlik kapıları kilitledi, öğrenciler camlardan çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:20

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla üniversite öğrencileri tarafından başlatılan eylemler, İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından da sürüyor.

OKULUN KAPILARI KİLİTLENDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrenciler Maçka Kampüsü’nde bir araya geldi. Ancak, üniversite güvenliğinin kapıları kilitlemesi sebebiyle öğrenciler okula giremedi.

"ÖĞRENCİLER CAMLARDAN ÇIKIYOR"

Kapının kilitlenmesinin ardından öğrenciler, camlardan çıkarak eylem dahil olmaya çalışıyor.

İTÜ öğrencilerinin sosyal medya ağı olan “Arı24” hesabından yapılan paylaşımda “İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #İTÜ #Ekrem İmamoğlu #Protesto

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