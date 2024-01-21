‘Concon’ demişti: Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 21.01.2024 - 09:32

‘Komünist Başkan’ lakabıyla tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde TKP’nin Kadıköy adayı olarak duyuruldu.

Maçoğlu’nun adaylığı bazı eleştirilere yol açarken, gazeteci Fatih Portakal da tartışmalara dahil oldu.

Portakal, adaylığı nedeniyle Maçoğlu’nu eleştirmesinin yanı sıra Kadıköy’de yaşayan yurttaşlar hakkında ‘concon’ ifadesini kullandı.

“DOĞRU BULDUĞUMUZ İFADELER DEĞİL”

Maçoğlu, soL Haber’e yaptığı açıklamada Fatih Portakal’a yanıt verdi. Maçoğlu, “Kimse Kadıköylülere kendince sıfatlar yakıştırarak hakaret etmemeli, bunlar bizim doğru bulduğumuz ifadeler değil” dedi.

Maçoğlu “Önümüzdeki günlerde adaylığımızı destekleyen kurumların da katılacağı bir halk toplantısı da yapacağız ama biz şimdiden Kadıköylüler’le buluşmaya başladık. Kadıköy’ün ihtiyaçları, halkın yaşadığı sorulara dair konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Sözcü TV’de haber sunan gazeteci Fatih Portakal, Maçoğlu’nun adaylığını eleştirerek, “Ne yapacaksınız Kadıköy’de, sokağa çıkıp ‘arkadaşlar devrim yapıyoruz’ mu diyeceksiniz? Orada ‘conconlar’ oturuyor zaten, bahçeye domates mi ekeceksiniz? Ne yapacaksın?” ifadelerini kullanmıştı.