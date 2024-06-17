Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Samsun 1'inci Amatör Lig ekiplerinden Yakakent Denizspor'un Teknik Direktörü Turgay Kullukçu (59) maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:36
Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti
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Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda 9 Haziran'da oynanan Yakakent Denizspor-Samsun Vefa Spor maçında Teknik Direktör Turgay Kullukçu kalp krizi geçirdi. 

Kullukçu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakında tedavisi süren Kullukçu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


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