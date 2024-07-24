Madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı: 2 ağır 9 yaralı

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi’nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırarak yaraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:34
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Bingöl’de madde bağımlısı kişi sokaktakilere bıçakla saldırdı. Olayda 2’si ağır 9 kişi Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 13:30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir sahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu iki vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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