Maden Mühendisleri Odası'ndan belediyelere 'enerji' çağrısı
Maden Mühendisleri Odası (MMO) 2. Başkanı Veyis Sır, yerel seçimler öncesi partilere ve olası adaylara enerji konusunda çağrı yaptı.
MMO 2. Başkanı Veyis Sır, 6 maddelik önerilerini açıkladı. Türkiye’nin enerji temininde büyük oranda dış ülkelere bağımlı olduğunu, ihtiyacın ithalat yoluyla karşılandığını vurgulayan Sır, enerji konusunda yerel bazda da yeni politikalar üretilmesi gerektiğini kaydetti.
“Enerji üretiminde ve tasarrufunda uygulanacak politikalarda yerel yönetimlerin de aktif bir şekilde sürece dahil edilmesi gerekli” diyen Sır, “Her bölgenin kendine özgü yenilenebilir kaynakları mevcut. Bu kaynakların kullanılmasında yerel yönetimlerin sürece dahil olması verimlilik açısından büyük avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.
(Veyis Sır)
Sır, “Çok büyük bir enerji dar boğazından geçtiğimiz ve enerji ithalatına çok büyük kaynaklar ayırdığımız bu süreçte çözüm yine Atatürk Devrimleri’nde. Yani bu dar boğazdan çıkmanın yolu devletçilik ile halkçılıkta. Halkın ihtiyaçlarını ve kamu işletmeciliğini ön plana alan uzun vadeli politikalarla enerjide dışa bağımlılık sorunu çözülebilir ve yenilenebilir kaynakların halkın kullanımına en uygun ve elverişli şekilde sunulması sağlanabilir” ifadelerini kullandı.
6 MADDELİK ÖNERİ
Sır, önerilerini ise şöyle sıraladı:
- Şehirlerin planlanmasında, enerji sarfiyatı yüksek olan hastane, alışveriş merkezi gibi yapıların yer seçimleri doğru bir şekilde yapılmalı; altyapı tesislerini zorlayacak ve enerji sarfiyatını arttıracak alanlara izin verilmemeli.
- Ulaşımda, fosil yakıtlı kaynaklarla çalışan araçlar yerine raylı sistemler ve elektrikli araçlar vasıtasıyla toplu taşıma sağlanmalı. Bisiklet ve yaya yolları açılarak, trafik yoğunluğu azaltılmalı.
- Yerel yönetimlere, yeterli sayıda mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen istihdam etme imkanı yaratılmalı.
- Güneş enerjisinden yararlanacak bir mimari uygulanmalı.
- Belediyeler, öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yenilenebilir enerji tesisleri için yatırımlar yapmalı, kanun ve mevzuatlarda enerji üretimini teşvik edici düzenlemeler yapılmalı.
- Belediyelerin öncülüğünde enerji kooperatifleri kurulmalı; enerji üretiminde kamu işletmeciliğinin ağırlığı arttırılmalı.
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