Maden Mühendisleri Odası'ndan belediyelere 'enerji' çağrısı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

MMO 2. Başkanı Veyis Sır, 6 maddelik önerilerini açıkladı. Türkiye’nin enerji temininde büyük oranda dış ülkelere bağımlı olduğunu, ihtiyacın ithalat yoluyla karşılandığını vurgulayan Sır, enerji konusunda yerel bazda da yeni politikalar üretilmesi gerektiğini kaydetti.

“Enerji üretiminde ve tasarrufunda uygulanacak politikalarda yerel yönetimlerin de aktif bir şekilde sürece dahil edilmesi gerekli” diyen Sır, “Her bölgenin kendine özgü yenilenebilir kaynakları mevcut. Bu kaynakların kullanılmasında yerel yönetimlerin sürece dahil olması verimlilik açısından büyük avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

(Veyis Sır)

Sır, “Çok büyük bir enerji dar boğazından geçtiğimiz ve enerji ithalatına çok büyük kaynaklar ayırdığımız bu süreçte çözüm yine Atatürk Devrimleri’nde. Yani bu dar boğazdan çıkmanın yolu devletçilik ile halkçılıkta. Halkın ihtiyaçlarını ve kamu işletmeciliğini ön plana alan uzun vadeli politikalarla enerjide dışa bağımlılık sorunu çözülebilir ve yenilenebilir kaynakların halkın kullanımına en uygun ve elverişli şekilde sunulması sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

6 MADDELİK ÖNERİ

Sır, önerilerini ise şöyle sıraladı: