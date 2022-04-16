Maden ocağını protesto eden köylülere jandarma müdahale etti

16 Nisan 2022 Cumartesi, 09:49

Adıyaman’daki Kömür Beldesi’nin Serintepe Mahallesi’nde yaşayan köylülerin, mera alanında açılmak istenen maden ocağına karşı protestoları sürüyor.

Maden şirketinin mera alanında açtığı yolu, tekrar kayalarla ve taşlarla kapatan köylüler, iş makinelerinin de çalışmasına engel oldu. Jandarma köylülere müdahale etti.

Bir köylü, "Kömür Beldesi’nin 4. kilometresinde maden ocakları var karşı değiliz. Biz; yaşam alanımızın, geçim kaynağımız olan tarım ve hayvancılığın, içeceğimiz suyun katledilmesine karşıyız" dedi.

"MERAMIZI YOK ETMEYİN"

Bir başka köylü ise "Önce tütünümüzü yasakladılar, sonra açılan madenlerle suyumuzu bitirdiler, hepimizi bir inek bir keçiye mahkûm ettiler ve şimdi de meramızı katlederek onu da elimizden almaya çalışıyorlar" derken; bir başka köylü ise “Kente göç mü edelim, hırsızlık mı yapalım, yoksul ve zar zor geçinen köylüleriz, söyleyin bizden ne istiyorsunuz, Allah rızası için meramızı yok etmeyin" diye konuştu.