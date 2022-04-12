ODTÜ’lüler protesto etti, 'Babacan' etkinliği iptal oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştirmeyi planladığı öğrenci buluşması ODTÜ öğrencileri tarafından engellendi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmesi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.
Babacan'ın ODTÜ kampüsündeki Çatı Kafe'de yapılacak söyleşisi, öğrenci gruplarının tepkisiyle karşılaştı. Öğrenciler tarafından kafe önünde yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz."
Açıklamanın ardından bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları yükseldi. Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'ye protestolar üzerine giremedi ve etkinlik iptal edildi.
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