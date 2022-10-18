Maden patlaması nedeniyle ertelenmişti: eczacı mitingi 27 Kasım'da yapılacak

18 Ekim 2022 Salı, 23:39

Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) 16 Ekim’de düzenlemeyi planladığı ancak Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim akşamı meydana gelen "grizu patlaması" nedeniyle iptal edilen ‘Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi belli oldu.

TEB’in yaptığı açıklamaya göre eczacıların sorunlarını anlatmak için yapacağı miting 27 Kasım’da gerçekleşecek.

“ANKARA’DA TALEPLERİMİZİ TEK SES TEK YÜREK DİLE GETİRECEĞİZ”

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası, yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi 27 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir. Eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen hocalarımız ve halkımızla birlikte 27 Kasım Pazar günü Ankara’da taleplerimizi tek ses tek yürek dile getireceğiz.

16 Ekim’deki miting için Türkiye’nin dört bir yanından coşkuyla yollara çıkan meslektaşlarımızın yine aynı coşku ve aynı heyecanla meydanları dolduracağına inancımız tamdır.”

ECZACILARIN TALEPLERİ

Eczacıların yaşadığı sorunlara ilişkin talepleri ise şu şekilde: