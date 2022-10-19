Madencinin babası anlattı: Tayin isteyip memleketine dönmüştü...
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 41 kişiden Ferhat Poyraz’ın (24) babası emekli madenci Mehmet Poyraz (52), oğlunun 3 yıl önce Zonguldak'ta işe başladığını, tayin isteyerek memleketi Amasra'ya döndüğünü belirterek, "Burada 15- 16 ay çalıştı. Grizu patlamasında hayatını kaybetti. Memleketi burası diye burada çalışmak istedi" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci yaşamını yitirdi. Aynı işletmeden 5 yıl önce emekli olan Mehmet Poyraz da oğlu Ferhat Poyraz’ın ölümünün acısını yaşadı.
Mehmet Poyraz, 6 çocuğunun en küçüğü ve tek oğlu olan Ferhat’ın 2019 yılında Zonguldak’ta maden ocağında işe başladığını belirterek, "Kendisi madenci olmak istedi. 'Baba ben TTK'ye gireceğim, alım varmış yazılacağım' dedi. Ben de 'oğlum yazıl' dedim. Genel müdürlük internette bunu elemiş. Dosyasında askerliğiyle ilgili sıkıntı varmış. Sonra mahkeme süreci oldu. 5 ay sonra falan mahkemeyi kazanıp Gelik'te iş başı yaptı" dedi.
Oğlunun Zonguldak'ta bulunan Gelik- Karadon işletmelerinden tayin isteyerek memleketi Amasra'ya geldiğini söyleyen Mehmet Poyraz, "Amasra’ya geldi. Burada 15-16 ay falan çalıştı. En son grizu patlamasında hayatını kaybetti. Memleketi burası diye burada çalışmak istedi" diye konuştu.
8-9 GÜN ÖNCE TERTİBİ DEĞİŞTİRİLDİ
Oğlunun
16 ay gündüz çalıştıktan sonra vardiyasının değiştiğini belirten Mehmet Poyraz,
"6 Ekim’de sendika seçimleri oldu. O güne kadar 15- 16 ay hep gündüze gitti. 15-
16 ay gündüze giden Ferhat, aynı gün sendika seçimlerinde muhalifleri kazandığı
için tertibi değiştirildi. O da 16.00 vardiyasına verildi. 8- 9 gün çalıştı,
cuma günü vardiyasında patlama oldu, hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
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