Maden faciasında hayatını kaybeden işçinin babası: 'Gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor'
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen 'grizu patlaması'nda hayatını kaybeden 22 yaşındaki maden işçisi Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, "Samimi arkadaşlarıyla şakalaşması, gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor. Oğlum diye demiyorum ama kimselerle herhangi bir sıkıntısı yoktu, işine gider gelirdi" dedi.
Maden ocağında çalışmak için başvuru yapan Rahman Özçelik, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde madenciliğe başladı.
Üç yıldır TTK Amasra Müessesesi'nde çalışan Özçelik, 14 Ekim'de yaşanan maden ocağı faciasında hayatını kaybetti.
Makaracı köyünde dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilen Özçelik'in babası, "Samimi arkadaşlarıyla şakalaşması, gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor. Oğlum diye demiyorum ama kimselerle herhangi bir sıkıntısı yoktu, işine gider gelirdi" dedi.
Maden ocağında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen baba Yusuf Özçelik, "Öncelikle memleketimizin başı sağ olsun. 41 şehidimize ayrı ayrı rahmet diliyorum. Ölenler öldü, bunların geri dönüşü yok. Önlemlerin alınmasını diliyoruz, mutlaka uygulansın" ifadelerini kullandı.
Babasının da Zonguldak'ta önceden madencilik yaptığını dile getiren Yusuf Özçelik, "Amca oğlu da madenciydi. Benim de amca oğlum halen devam ediyor madenciliğe. Köyümüzde 4 şehit var. Köyde kurada çıkan 5 kişiden 4'ü şehit oldu" diye konuştu.
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