Madımak’ta yanan canlar, katliamın 33. yılında anıldı... CHP lideri Özel: ‘Ellerimle o tabelayı asacağım’

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisi, katliamın 33. yılında yapılan yürüyüşle anıldı. Hacı Bektaş Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri üyelerinin öncülük ettiği yürüyüş, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binasının önünden başladı. Yürüyüşe her yıl olduğu gibi siyasi parti liderleri de destek verdi. Yürüyüş için oluşturulan kortejin en önünde, katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının basıldığı tişörtleri giyen gençler yer aldı. Onların arkalarında yaşamını yitirenlerin aileleri, ellerinde yakınlarının fotoğraflarıyla yürüdü. Ailelerin arkasında Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki DEM Parti heyeti yer aldı. Hatimoğulları, partilileriyle beraber “Faşist, gerici ve emperyalist ablukaya karşı meydanlardayız” yazılı pankartı taşıdı.

GÖREVDEN ALINAN YÖNETİM PANKARTI TAŞIDI

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, korteje alevi derneklerinin arkasından katıldı. Özel’e butlan yönetimi tarafından görevden alınan Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun ile il yönetimi de eşlik etti. Kortejdeki CHP Sivas Örgütü’nün pankartını da Özel’le birlikte butlan yönetiminin görevden aldığı il başkanı kaldırdı. Yol boyunca Özel’e de “Dik dur eğilme, bu millet seninle” gibi destek sloganları atıldı.

‘ŞERİATA GEÇİT YOK’

Kortej katliamın yaşandığı otele doğru yürürken, kalabalık “Sivas için adalet herkes için adalet”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok”, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları attı. Bu sırada yürüyüşteki yurttaşlar “Madımak halen yanıyor”, “33 yıl, 33 can, unutMadımak’lımda” yazılı pankartlar taşıdı.

BU KEZ KARANFİL BIRAKILMADI

Aileler, otelin önüne gelindiğinde bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak yakınlarının fotoğraflarını ve yanlarında taşıdıkları karanfilleri şu an Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan binanın önüne bırakmadı. Yıllardır bu binaya karanfillerini bırakarak, otelin bir Utanç Müzesi’ne çevrilmesini istediklerini anımsatan aileler, talepleri karşılanmayınca “Utanç Müzesi” yazısını binaya kendileri astı. Daha sonra CHP lideri Özel yanlarına gelince de binanın müze yapılmamasını eleştirdi ve bu yıl protesto olarak karanfil bırakmayacaklarını söylediler. Özel de ailelere iktidarı için “Benden söz, geleceğim, ellerimle takacağım” sözünü verdi.

‘MADIMAK TERÖR OLAYI SAYILMIYOR’

Otelin önünde açıklama da yapan Özel “33 yıldır burada bir kor ateş yanıyor. Bu ateşin sönümlenmesi, adalete kavuşulmasıyla mümkün. Ancak 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor” dedi. Katliamla ilgili çok boyutlu adaletsizlikler olduğunu vurgulayan Özel “Hâlâ firarda olanlar var; yakalanmış Almanya’da ama halen Türkiye’ye iade edilmemiş, altı yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis aldıkları halde Anayasa Mahkemesi’nin geçmişteki haksız ve yersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı ve Madımak’ın bir terör olayı sayılmadığı bir süreçle karşı karşıyayız” dedi.

‘UTANÇ MÜZESİ TABELASI ASILACAK’

“İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz” sözünü yineleyen Özel “Madımak, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak bunu kabul etmeyenler ve bunu zaman aşımına tabi tutan bir takım yaklaşımlar var. Bu yüzden bu çoklu adaletsizlik ortamında ailelerin yanındayız. Bütün canların yanındayız” diye konuştu. Ailelerin astığı “Utanç Müzesi” yazısını gösteren Özel “Tabelayı oraya yapıştırdılar. Resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz’un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Davanın düştüğü söylendiğinde bunu olumlu bir gelişme olarak ifade edip, ‘Vatana ve millete hayırlısı olsun’ diyenlerin iktidarı son bulduğunda, halkın iktidarı kurulduğunda buraya bu tabela ve altında devletin resmi mührünün de bulunduğu şekilde kalıcı olarak asılacak. 2 Temmuz da bir utanç günü olarak alınacak” ifadelerini kullandı.

‘HAKİKATLE YÜZLEŞME KOMİSYONU KURULMALI’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da otelin önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bütün Alevi canlar, başta Sivas Katliamı olmak üzere bu topraklarda yaşanan Koçgiri, Dersim, Çorum, Gazi ile ilgili hakiki bir yüzleşme ve bir resmi özür bekliyor. Bu özür gerçekleşmeli. TBMM, resmi olarak hakikatle yüzleşme komisyonunu kurmalı ve Sivas Katliamı başta olmak üzere Alevi canlarımıza yönelik ve bütün insanlığa karşı işlenmiş suçlara yönelik hakikatle yüzleşmeli ve resmi özrünü dilemelidir. Suriye’de Alevi canlarımızın üzerindeki katliam devam ediyor. Savaş başladığı günden beri IŞİD ve uzantısı çeteler tarafından ve şimdi Şam yönetimi tarafından Aleviler katlediliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu coğrafyanın en çok acı çeken iki kesimi, Kürtler ve Aleviler. En büyük dayanışmayı tam da barış ve demokratik toplumun inşası için hep birlikte gerçekleştirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Biz bütün farklı halklardan ve inançlardan insanlar eşit yurttaşlar olarak kendi rengiyle, diliyle,inancıyla özgürce yaşayabileceği bir demokratik cumhuriyetin inşasının sözünü veriyoruz.“ SİVAS

İL BAŞKANLIĞINA GİTTİ

Özel, anma sonrası görevden alınan il yönetimiyle beraber il başkanlığına gitti. Burada “Özgür Başkan” sloganlarıyla karşılanan Özel, bir süre partilileriyle ve yurttaşlarla sohbet ettikten sonra binadan ayrıldı.