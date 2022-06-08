Maduro: Umarım ABD bir gün baskı ve yaptırım politikasından vazgeçer
Türkiye'de bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'da olduğunu bilmediğini söyleyerek "Görseydim görüşürdüm, harika bir adam" dedi.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, 'ABD'li enerji şirketi Chevron Corporation, İtalyan enerji şirketi Eni ve İspanyol enerji şirketi Repsol'un yatırımlarını Venezuela'ya taşıyacağını' söyledi.
ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılma olasılığının "çok zor" olduğunu belirten Maduro, "ABD İmparatorluğu'nun" her zaman kendi saldırganlığına kapıldığını söyleyerek, "Şu anda Rusya'ya ne olduğuna bakın. Rus ekonomisine, tarım, petrol ve Rus doğalgazına karşı uygulanan binlerce ekonomik yaptırım bumerang gibi Avrupa, Amerika ekonomilerine geri döndü" ifadelerini kullandı.
Başkent Karakas'ın, 5 Mart'ta ABD hükümetinden bir heyetle "önemli bir temasa" geçtiğini, akıcı ve sürekli bir iletişim sürdürdüklerini kaydeden Maduro, "Amerikan enerji şirketi Chevron Corporation, İtalyan enerji şirketi Eni ve İspanyol enerji şirketi Repsol, kendi piyasalarına gaz ve petrol sağlamak için yatırımlarını Venezuela'ya taşıyacak" dedi.
Doğru yönde adımlar atıldığını söyleyen Maduro, sabırlı olunmasını ve ülkesinin kendi çabasıyla ilerlemeye devam edeceğini aktararak, "Umarım ABD bir gün saldırganlık, baskı ve yaptırım politikasından vazgeçer" diye konuştu.
AA'ya konuşan Maduro, "ABD İmparatorluğu, Latin Amerika ve Karayipler'in kendi arka bahçesi olduğuna inanarak emir vermek için bu örneklere ulaşmayı planlıyor. O zamanlar geçti" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşüp görüşmediği sorulan Maduro, Lavrov'un Ankara'da olduğunu bilmediğini söyleyerek "Görseydim görüşürdüm, harika bir adam" yanıtını verdi.
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