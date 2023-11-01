'Mafya çarptı' iddiası gündem olmuştu: Barış Boyun davasının hakimi Ali İhsan Horasan'ın kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:20

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:31

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı'nda 30 Eylül Cumartesi günü saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada, görev yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmişti.

Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabilmişti. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hakim Horasan’ı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hakim ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAKİM HORASAN AĞIR YARALANMIŞTI

Polis ekipleri kaza sonrası geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alınmıştı.

Kazayı gören güvenlik kamerasının kaza esnasında elektrik kesintisi nedeniyle kayıt yapmadığı ve o esnada hakim Horasan’ı bir aracın sıkıştırdığı iddia edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda hakim Horasan’ı kazadan hemen önce yolda seyrettiği görüntüler ortaya çıktı.

SIKIŞTIRAN HERHANGİ BİR ARAÇ TESPİT EDİLEMEDİ

Görüntülerde, hakimin aracıyla yolda devam ettiği, yakınında hiçbir aracın kendisini sıkıştırmadığı ve yakın takipte bulunmadığı görüldü.

Kameranın açısından çıkan hakim Horasan’ın ardından ağaca çarparak kaza yaptığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Geçmişte çalıştığı mahkemelerde birçok FETÖ davası, Hrant Dink davası, Çağdaş Hukukçular Derneği davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda mahkeme başkanı olarak görev yapan Horasan, MİT tırları davasında da Enis Berberoğlu'nu tutuklamıştı.

BARIŞ BOYUN ÇETESİ'Nİ YARGILIYOR

Horasan, şu anda görev yaptığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgütlü suçlarla ilgili açılan davaları yürütüyor. Horasan'ın başkanı olduğu İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kamuoyunda 'Barış Boyun çetesi' olarak bilinen mafya grubu da yargılanıyor.