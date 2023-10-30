Maganda kurşunu yine can aldı: 6 yaşındaki Fatma öldü
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sesleri duyup evinin damından sokağa bakan Fatma el-Ahmed Risvadi (6) isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında husumetli iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine tabancalar ile ateş açtı. Bu sırada evinin damında oynayıp sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Suriye uyruklu Fatma el-Ahmed Risvadi'nin boynuna kurşun isabet etti.
Fatma kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin kıyafetleri ile tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Fatma'nın annesi Sevsen Risvadi de kızını kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu.
Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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