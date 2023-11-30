Maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Ahmet Emre Çavuş’un davası görüldü: Sanık, delil yetersizliğinden beraat etti

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:44

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:30

İstanbul Sultangazi’de 2015 yılında arkadaşıyla yolda yürürken maganda kurşunu ile yaralanan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş 2 yıl 11 gün sonra 2017 yılında yaşamını yitirdi. Şüpheli Devrim Aksoy hakkında Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan açılan davanın ikinci duruşması dün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı duruşmada sanık hakkında beraat verilmesi konusunda mütaala verdi. Mahkeme kararda basın mensuplarını ve izleyicileri içeri almazken delil yetersizliğinden dolayı sanığın beraatine karar verdi. Sanığın başka suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Duruşmada ilk olarak tanıklara söz verildi. Tanık Özgür Boyraz, "Ahmet Çavuş ile Fatih Gürbüz ile birlikteydik. Fatih arkadaşımız cebinden silah çıkardı. Fatih birkaç el ateş etti. Ahmet Emre Çavuş silah sıkmak istediğinde ben olay yerinden uzaklaştım. Sonra üçüncü silah sesi duydum. Fakat üçüncü silah sesini Ahmet Emre mi sıktı yoksa Fatih mi sıktı veya dışarıdan üçüncü bir kişi mi sıktı görmedim. Üçüncü silah sesinden sonra, Ahmet'in vurulduğunu söylediler” dedi.

Şüpheli Devrim Aksoy hakkında ise tanık, “Otoparkçı olan Devrim’in yanına giderek buralardan silah atışı oldu mu diye sordum. O da heyecanlı panik şekilde Fatih’in ateş ettiği hemen yanında yer alan inşaatı göstererek orada ateş edildiğini söyledi. Biz de o yöne gittik kimseyi göremedik. Ayrıca olay günü uyuşturucu kullandığını düşündüğüm şahıs yanımıza gelerek aslında bana ateş ettiler ve ben kimin ateş ettiğini biliyorum ateş edeni bu gece öldüreceğim şeklinde cümleler kullandı ve ayrıldı” dedi.

Tanık Gürhan Tekşen ve Baran Tekşen ise olay günü arabada olduklarını ve silah sesi duyduklarını dile getirdi.

ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ

Kararın ardından Cumhuriyet’e konuşan Ahmet Emre Çavuş’un annesi Zeynep Çavuş, “Çok acı ama adalet tecelli etmedi. Delil yetersizliğinden sanık beraat etti. Çok üzgünüm. Benim oğlum toprağın altında yatıyor onu bunu yapan elini kolunu sallayarak geziyor. Yüreğim yanıyor. Adalet peşinde koşmaktan yoruldum” dedi.

Babası Bülent Çavuş ise, “8 yıldır adalet için mücadele ediyorduk. Delil yetersizliğinden sanık beraat etti. Bir üst mahkemeye gideceğiz. 8 yıl değil 18 yıl da geçse oğlumun katili bulunana kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.