Mahir Akkoyun'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: 'Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:50

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Akkoyun, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.

“HERHANGİ BİR HAKARET ETME KASTIM YOKTUR”

Akkoyun’un Adliye’de savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.

Akkoyun ifadesinde üzerine atılı suçları kabul etmeyerek şunları söyledi:

“Ben grafik tasarımcı olduğumdan siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece Twitter hesabımda paylaştım bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak Tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim.”

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU YASAL UNSURLARI OLUŞTURMAMAKTADIR”

Akkoyun’un avukatı Berfin Kaya ise “Cumhurbaşkanına hakaret suçu yasal unsurları oluşturmamaktadır. Müvekkil yalnızca hayat pahalılı ile ilgili düşüncelerini paylaşmıştır. İfade özgürlüğü ve siyasilere ilişkin eleştiri hakkı kapsamı altındadır. Müvekkili serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Haksız şekilde gözaltı kararı olmaksızın müvekkile uygulanan fiili gözaltı işlemine de itiraz ediyoruz” diye konuştu.