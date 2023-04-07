'Erdoğan sayesinde' akımını başlatan Mahir Akkoyun kimdir? Mahir Akkoyun neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:06

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:10

'Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayıp sosyal medyada gündem olan Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Mahir Akkoyun'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Akkoyun'un tutuklanma nedeni araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MAHİR AKKOYUN KİMDİR?

Mahir Akkoyun, tasarımlarıyla ödüller almış bir grafik tasarımcıdır.

MAHİR AKKOYUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mahir Akkoyun, marketlerdeki fiyatların artışına dikkat çekmek amacıyla, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu,'Erdoğan sayesinde' yazılı etiketler tasarlaması sebebiyle gözaltına alındı.

CHP VE TİP'TEN TEPKİ

Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil gibi çok sayıda isimden sert tepki geldi.

''GEÇEKLERİ SÖYLEYEN GENÇLERİMİZLE TARİH YAZACAĞIZ''

Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı.'' ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ'DEN AÇIKLAMA

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mahir Akkoyun'la ilgili "Gözaltına alınan Mahir Akkoyun hakkında iki dosya var. Biri Cumhurbaşkanına hakaret; biri de 298 sayılı kanunun 151/1 151/2 maddeleri, özetle seçimin düzenini bozma, asılsız şayia çıkarma ile suçlanıyor.'' ifadelerini kullandı.