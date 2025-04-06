Mahir Polat'ın avukatı: 'Kaybedecek bir zamanımız kalmadı'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 01:01

Güncelleme: 06.04.2025 - 01:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Avukat Erkam Erdem, "Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor" ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİ BARIŞ TERKOĞLU BÜTÜN GERÇEKLİĞİYLE ORTAYA KOYMUŞ"

Avukat Erdem, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Mahir Polat için cezaevi şartlarını açıkladığı videoya ilişkin de, "Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş" ifadelerini kaydetti.

Barış Terkoğlu'nun, "Yaşadım, gördüm, tanık oldum. Mahir Polat neden hapiste kalmamalı?" notu ile paylaştığı video şu şekilde idi:

Yaşadım, gördüm, tanık oldum.

Mahir Polat neden hapiste kalmamalı? pic.twitter.com/lTI97IYVix — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) April 5, 2025

"MAHİR BEY'İN CEZAEVİ ŞARTLARINDA KALAMAYACAĞINI DOĞRULUYOR"

Mahir Polat'ın avukatı Erdem açıklamasına şöyle devam etti:

"Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir Bey'in cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor.

Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir Bey'in ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden."