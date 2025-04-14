Mahir Polat’ın doktorundan açıklama: 'Kardiyoloji servisinde tedavisine devam edilecek'
İBB’ye yönelik Kent Uzlaşısı operasyonu kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve 9 Nisan'da ev hapsi cezasıyla tahliye eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın tedavisi hastanede devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan ve 9 Nisan’da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararıyla tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın tedavisi sürüyor.
9 Nisan'da ev hapsi cezasıyla tahliyesi sonrası hastane kontrolleri süren ve 12 Nisan akşamını hastanede geçiren Polat’ı Prof. Dr. Bingür Sönmez evinde ziyaret etti.
Polat’a ilişkin ilk incelemeleri yapan Prof. Sönmez, kapsamlı tetkiklerin tam teşekküllü bir hastanenin kardiyoloji bölümünde devam edilmesi yönünde görüş belirtti.
Polat yeniden hastanede tedavi görecek.
Etiketler: #Mahir Polat #Hastane #kardiyoloji
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