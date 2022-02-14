Mahir Ünal: Bu zamları devlet yapmıyor
AKP Grup Başkan Vekili, Mahir Ünal, “Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı" dedi.
AKP'li Mahir Ünal, TV100 canlı yayınında Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.
“90'lı yıllar küresel ölçekte fırsat yıllarıydı ve Türkiye o dönemlerde birçok fırsat kaçırdı. Kendi içindeki siyasi çalkantılar ve çekişmelerle 42 yılını feda ve heba etti” diyen Ünal, “Türkiye son 20 yıldır her alanda ulaşım, sağlık ve eğitim alanında ilerleme kaydetmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de siyaseti, kıymetli hale getirdiğini ve yüzde 1 oy alan bir siyasi partinin bile değer kazandığını gösteriyor. 6 muhalefet liderini aktör yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir” diye konuştu.
"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ İFADESİ SORUNLU BİR İFADEDİR"
“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ifadesinin sorunlu olduğunu savunan Ünal, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediklerinde bunun zayıf olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini kabul ediyorlar. Bugün İtalya koalisyonlarla boğuşan bir ülke. Koalisyonları yasaklayan bir yasal düzenleme bile yaptılar. Ama burada da ittifaklar var. Bu sistemin güzel tarafı öğrenen bir organizasyon olması, kendisini yenileyebiliyor ve güncelleyebiliyor olması” ifadelerini kullandı.
"BU ZAMLARI DEVLET YAPMIYOR"
Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdiklerini doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin de yüzde 50’sini yaklaşık 2 yıl boyunca devletin sübvanse ettiğini ifade eden Ünal, “Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiperenflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi?” dedi.
Ünal şöyle devam etti:
Amerika'da yüzde 7'lere ulaşmış durumda enflasyon. Bütün dünya enflasyonla boğuşuyor. Enerji Bakanımızın görüşmeleri ve çalışmaları var. Hazine ve Maliye Bakanımız bir paket açıkladı. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulun'da bu konu gündeme gelecek ve sanıyorum bu konuda bir açıklama yapılacak. Hükümet ve devlet milletin yanındadır.
İlgili Haberler
- Elektrik zamlarına isyan devam ediyor, yurttaş mum yaktı
- Kadınlar zamlara karşı sokağa çıktı: 'Vur tencereye tavaya'
- TKP'den 'zamlı elektrik faturası' eylemi: 'Soyguncular belli, özel şirketler'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Kimliklerle ilgili önemli gelişme: 81 ilde aktif
- Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar yağışı geliyor
- Boş baklava ve tosttan sonra şimdi de boş gözleme
- 'Bu zamları devlet yapmıyor'
- İran medyası Türkiye-İsrail ilişkisini yorumladı
- Kübra Ece'nin son sözleri ortaya çıktı!
- Juventus ile Atalanta 1-1 berabere kaldı
- Katalan derbisinde kazanan yok... Espanyol 2-2 Barcelona
- Banka dekontuna yazdığı not başına iş açtı!
- Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te kazandı!