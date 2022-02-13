Kadınlar zamlara karşı sokağa çıktı: 'Vur tencereye tavaya'
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, ekonomik krize karşı İstanbul Kadıköy'de bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde kadınlar tencere ve tava çalıp dans ederek yaşanan ekonomik krizi ve eşitsizliği protesto etti.
İstanbul Kadıköy'de bugün toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, "Vur tencereye tavaya, gel eşit özgür olmaya" temalı bir eylem yaptı.
Yaşanan ekonomik krize tencere tavalar ile danslı ve şarkılı eylem düzenleyen kadınlar, zaman zaman polisin engelleme girişimlerine rağmen protestolarını gerçekleştirdi.
"YALNIZ YÜRÜME ASLA"
Eylemde şarkılar da söyleyen kadınlar, "Gel gel gel gel eşit özgür olmaya, birlikte yürüyelim yalnız yürüme asla..." diyerek dans ettiler.
Eylemde polisle kadınlar arasında arbede de yaşandı.
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