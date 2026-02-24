Mahkeme kararı istinaftan döndü: Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı’ya beraat!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.02.2026 14:53:00
Haber Merkezi
Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı’ya sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası istinaf incelemesinden döndü. Avukatı Enes Ermaner, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi’nin kararıyla verilen cezanın kaldırıldığını ve Bursalı hakkında beraat kararı verildiğini duyurdu.

Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı’ya, 2023 yılında yapılan genel seçim döneminde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle ‘Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak’ suçlamasıyla 1 yıl  8 ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Avukatı Enes Ermaner, istinafa yaptıkları başvuru sonucunda, cezanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi'nin kararı ile kaldırıldığını ve Bursalı’nın beraatına karar verildiğini duyurdu. 

“SEÇİM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNMAK AMAÇLI”

Kararın gerekçesinde, “Paylaşımın içeriği ve paylaşım şekli nazara alındığında seçim güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlı kamuyu ve seçim görevlilerini uyarmak ve bilgilendirmek kastı ile hareket etmesi nedeni ile hukuka aykırılık bilinci ile hareket etmediği, suç kastının bulunmadığı atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı” ifade edildi. 

NE OLMUŞTU?

Bursalı, 14 Mayıs 2023 yılındaki genel seçimler öncesinde yabancı uyrukluların usulsüzce oy kullanma iddialarını bir paylaşımla dile getirmiş, paylaşımında yabancı uyruklu bir şahsa ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının görseli ile ''Lütfen bu kimlikle gelen kişiler oy kullandırmayın'' yazılı yorumda bulunmuştu.

Bursalı’nın avukatı Enes Hikmet Ermaner, 7 Şubat 2025’te görülen karar duruşmasında yaptığı açıklamada, paylaşımın gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğu dile getirerek, “Bu eylem gazetecilik kapsamındadır. Müvekkilim bu paylaşımı yaparken daha önce başkalarından görmüş ve zaten kamuya ifşa olmuş bir görüntüyü kendi paylaşımına ekleyerek tekrar paylaşmıştır. Müvekkilim gazeteci olarak hem buna dikkat çekmek hem de seçim güvenliğine dikkat çekmek adına bu paylaşımı yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

